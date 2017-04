Bani

Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea intre orele 22:00 si 6:00, va beneficia pentru orele lucrate in acest interval de un spor de 25% din salariul de baza/solda de functie/salariul functie/indemnizatia de incadrare, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru, conform proiectului Legii cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

In acelasi timp, munca suplimentara prestata peste programul normal de lucru sau cea prestata in zilele de sarbatori legale, repaus saptamanal si in alte zile in care, in conformitate cu legea, nu se lucreaza, se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia.

Documentul mentioneaza ca sporul de noapte nu se ia in calcul la determinarea limitei sporurilor, compensatiilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor.

In ceea ce priveste munca suplimentara, in cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut, munca prestata peste programul normal de lucru va fi compensata in luna urmatoare cu un spor de 75% din salariul de baza/solda de functie/salariul de functie/indemnizatia de incadrare, corespunzator orelor suplimentare efectuate, iar cea prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, va fi compensata in luna urmatoare cu un spor de 100%.

Plata muncii se va putea face numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic in scris, fara a se depasi 360 de ore anual. In cazul prestarii de ore suplimentare peste un numar de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, potrivit legii.

La locurile de munca la care durata normala a timpului de lucru a fost redusa, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depasirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzator.

Proiectul de lege face referire si la sporul pentru persoanele cu handicap si mentioneaza ca, pentru activitatea desfasurata de persoanele cu handicap vizual grav si accentuat, in cadrul programului normal de lucru, se acorda un spor de 15% din salariul de baza/solda de functie/salariul de functie/indemnizatia de incadrare.

Proiectul mai prevede ca "locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca (...), precum si conditiile de acordare a acestuia, se stabilesc prin Regulament-cadru elaborat de catre fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetara, respectiv administratie, sanatate si asistenta sociala, invatamant, justitie, cultura, diplomatie, de catre institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala, precum si de catre autoritatile publice centrale autonome, care se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea fiecaruia dintre ministerele coordonatoare, fiecareia dintre institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala sau autoritatile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice si cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate".

De asemenea, documentul mentioneaza ca suma sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depasi 30% din suma salariilor de baza, a soldelor functiilor de baza, a salariilor functiilor de baza sau a indemnizatiilor lunare de incadrare, dupa caz.

Pe de alta parte, proiectul stipuleaza ca ordonatorii de credite pot acorda premii de excelenta lunare pentru personalul care a participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea institutiilor sau autoritatilor publice, in limita a 5% din cheltuielile cu salariile in bani aferente personalului prevazut in statul de functii, sub conditia incadrarii in fondurile aprobate prin buget.

"Premiile de excelenta se pot acorda in cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea institutiei/autoritatii publice sau a sistemului din care fac parte, a participat la activitati cu caracter deosebit, a efectuat lucrari cu caracter exceptional ori a avut un volum de activitate ce depaseste in mod semnificativ volumul optim de activitate, in raport de complexitatea sarcinilor. Sumele neutilizate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar", se mai spune in proiectul de lege.

Acesta precizeaza ca premiile de excelenta individuale lunare nu pot depasi doua salarii de baza minim brute pe tarpa garantate in plata si se stabilesc de catre ordonatorii de credite in limita sumelor aprobate in buget cu aceasta destinatie, in conditiile legii, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, cu consultarea reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt constituite astfel de organizatii sindicale.

Ordonatorii de credite vor putea acord si prime de vacanta anuale, sub forma de vouchere de vacanta, iar incepand cu 1 ianuarie 2018, valoarea anuala a voucherelor de vacanta (prime de vacanta) este la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata si se acorda lunar proportional cu timpul efectiv lucrat in cursul anului calendaristic.



Sursa: agerpres.ro