Lewis Hamilton nu se considera campion mondial. Obiectivul pentru ultimele curse ale sezonului

Lewis Hamilton

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Britanicul(Mercedes) e foarte aproape de al patruleadeîndupa victoria din Marele Premiu al Statelor Unite, disputat la Austin (Texas), însa are un obiectiv clar pentru ultimele trei curse ale sezonului."A fost o cursa geniala, poate cursa în care am concurat cu cea mai mare placere în ultima vreme si una din cele mai frumoase din acest. Nu am avut un start bun, dar m-am relaxat pe parcurs si am revenit în frunte. M-am amuzat când am trecut de Vettel în turul 6, iar masina a fost fantastica, exceptionala chiar si în viraje. Mai ramân trei curse de disputat si vreau sa le câstig pe toate", a precizat britanicul."Chiar daca am un avans de 66 de puncte în fata lui Vettel în clasamentul general, titlul de campion mondial nu este asigurat. Trebuie sa ma concentrez pe victorii în ultimele curse, pentru ca mai sunt multe puncte puse în joc. Nu trebuie sa ma ambalez prea mult referitor la titlu, pentru ca el nu este înca în buzunar", a adaugat Hamilton."Îmi place sa concurez în, iubesc aceasta tara, îmi place circuitul, cu tribune enorme si cred ca este circuitul meu preferat. Mi-a placut mult si prezentarea dinaintea cursei, unde am avut impresia ca este Super Bowl-ul (finala NFL), cu focuri de artificii, fanfara si tot arsenalul. A fost cel mai frumos spectacol dinaintea unei curse pe care l-am vazut", a mai spus Hamilton, care i-a depasit pe legendarii Ayrton Senna si Michael Schumacher dupa a sasea sa victorie în SUA.1. Lewis Hamilton (Britanie) Mercedes 331 puncte2. Sebastian Vettel (Germania) Ferrari 2653. Valtteri Bottas (Finlanda) Mercedes 2444. Daniel Ricciardo (Australia) Red Bull 1925. Kimi Raikkonen (Finlanda) Ferrari 1636. Max Verstappen (Olanda) Red Bull 1237. Sergio Perez (Mexic) Force India 868. Esteban Ocon (Franta) Force India 739. Carlos Sainz Jr (Spania) Renault 5410. Felipe Massa (Brazilia) Williams 361. Mercedes 5752. Ferrari 4283. Red Bull - TAG Heuer 3154. Force India - Mercedes 1595. Williams-Mercedes 686. Toro Rosso - Renault 537. Renault 488. Haas - Ferrari 439. McLaren 2310. Sauber - Ferrari 5