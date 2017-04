Lia Olguta Vasilescu a facut ANUNTUL: "Luni depunem legea salarizarii la Parlament"

Lia Olguta Vasilescu 4

Legea salarizarii bugetarilor va fi depusa luni la Parlament, dupa ce va fi semnata si de senatori, a scris, vineri seara, pe pagina sa de Facebook, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia Olguta Vasilescu.

"Luni, depunem legea la Parlament, dupa ce o semneaza si senatorii. Sunt convinsa ca aceasta lege va fi foarte apreciata de cei care au salarii mici si au fost nedreptatiti timp de 25 de ani, asa cum sunt convinsa si ca ea va fi aplicata. Sunt la fel de convinsa ca o vor aprecia si cei cu salarii mari, care vor vedea ce cresteri au si ei. Mai putin bugetarii de lux. Putini. Daca vor comenta, poate ca toata lumea va fi interesata si ce salarii au in plata. Dar stiu ca nu o vor face. Nicio familie ocupationala nu va fi afectata, in ansamblu. Nici Justitia, unde cresterile sunt semnificative", a scris Lia Olguta Vasilescu, potrivit Agerpres.

Aceasta s-a aratat "amuzata" de criticile aduse legii, desi cei mai multi nu au vazut proiectul, si a facut referire si la nemultumirea sindicatului din Ordine Publica legata de cresterea salariilor cu doar 5% de la 1 iulie.

"Azi, sindicatele din Ordinea Publica sunt revoltate ca primesc doar 5%, iar Apararea 20%, de la 1 Iulie. Dar nu am auzit pe nimeni sa se revolte ca soldatii, in anul de gratie 2017, au solda de 750 lei, desi fac parte din aceeasi familie ocupationala cu Ordinea Publica, iar Ordinea Publica mai primeste de la 1 Ianuarie 2018 inca 25 la suta. La fel ca si Armata, care abia atunci se apropie binisor de Ordinea Publica. Pana atunci, ma amuz vazand la tv cata dezlantuire de forte s-a iscat impotriva unei legi pe care cei mai acerbi critici recunosc ca nici macar nu au vazut-o. Astazi, un lider de Confederatie, care nu apreciaza cresterile de salarii, desi rostul lui pe functie e chiar acela de a se bate pentru asta, spunea senin: "N-am citit-o, nu stiu ce scrie acolo, dar sunt sigur ca e proasta legea. Si trebuie sa fim atenti si la semnalele FMI". Ce sa mai comentezi la asta? Concluzia? Sa demisioneze ministrul care are tupeu sa majoreze salariile, ca Ialomitianu, cand a taiat 25 la suta, a fost declarat "Omul anului" de reviste straine, a fost laudat de FMI, iar liderii de sindicat care azi arata cu degetul n-au piuit macar. Le multumesc liderilor de sindicat care m-au sunat azi ca sa imi spuna sa nu cumva sa imi treaca prin cap sa nu depun legea! Ei merita respectul meu si al celor pe care ii reprezinta", a mai scris ministrul Muncii pe Facebook.

Federatia Sindicala a Politistilor si Personalului Contractual (FSNPPC) a cerut vineri demisia ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, pe motiv ca solicitarile Federatiei au fost sfidate, iar proiectul Legii unitare de salarizare ar urma sa legifereze un abuz impotriva politistilor si personalului contractual.

"Data fiind situatia creata, precum si faptul ca solicitarile sindicatelor reprezentative in domeniul ordinii publice au fost sfidate de catre ministerul de resort, prin aceea ca proiectul Legii unitare de salarizare ar urma sa legifereze un alt abuz impotriva politistilor si a personalului contractual, FSNPPC solicita demisia doamnei Lia Olguta Vasilescu din functia pe care o ocupa in Guvern", a declarat presedintele FSNPPC, Dumitru Coarna intr-un comunicat.

Reprezentantii FSNPPC amintesc declaratia de joi a ministrului Muncii potrivit careia, de la 1 iulie 2017, solda militarilor va creste cu 20%, in timp ce salariul politistilor s-ar majora cu doar 5%.

"In cursul zilei de joi, 6 martie, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, doamna Lia Olguta Vasilescu, a facut o declaratie in mass-media, afirmand, intre altele, ca de la data de 1 iulie 2017 vor fi efectuate mariri salariale astfel: solda de grad a militarilor va creste cu 20%, iar salariul de functie al politistilor va creste cu numai 5%, fara a face referiri cu privire la impactul asupra personalului contractual din MAI. In acest context suntem nevoiti sa reamintim ca proiectul legislativ enuntat de catre ministrul Muncii creeaza nemultumire, deruta si o justificata tensiune in randul functionarilor publici cu statut special - politistii, dar si al celorlalti membri de sindicat din cadrul Federatiei Sindicatelor Nationale Politistilor si Personalului Contractual din Romania (FSNPPC), data fiind "marirea" salariala de care acestia ar urma sau nu sa beneficieze", se arata in comunicat.

Sindicatele din politie subliniaza, insa, ca nu sunt impotriva cresterii veniturilor, militarilor dar se simt discriminati.

Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a aratat joi ca raportul intre cel mai mic si cel mai mare salariu va fi de 1 la 12 in urma aplicarii Legii salarizarii unitare iar primele majorari vor intra in vigoare de la 1 iulie 2017 cand soldele de functie ale personalului militar se majoreaza cu 20%, comparativ cu nivelul din martie 2017, iar salariile de functie ale politistilor vor creste cu 5%.



Sursa: agerpres.ro