Lia Olguta Vasilescu, anunt BOMBA! "N-o sa mai vedeti ajutoare sociale cu nemiluita"

Lia Olguta Vasilescu 1

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, marti seara, ca legea salarizarii unitare s-a lucrat, in proportie la 80%, la sediul PSD. In ceea ce priveste piata muncii, ministrul a precizat ca institutia doreste ca Romania sa ajunga la o rata scazuta a somajului.

"La partid s-a lucrat legea, mai putin in minister. A fost o secretomanie aceasta lege, am tot discutat cu sindicatele si nu voiam sa scape inainte in presa pentru ca aparea un salariul maine, il corectam si ori paream neseriosi, ori ca am dat o informatie falsa. Nici angajatii din minister nu stiau exact. Angajatii din Ministerul Muncii sunt printre cei mai prosti platiti, justitia, finantele sunt mult peste Ministerul Muncii. Am corectat-o, acum toate ministerele sunt pe aceeasi grila. Am lucrat-o in proportie de 80 la suta la partid. Legea nu e perfecta, in mod sigur ne-a scapat ceva care la Parlament poate fi corectat", a declarat Lia Olguta Vasilescu la Antena 3.

"Sunt aproximativ noua mii de locuri de munca doar saptamana trecuta. Asta inseamna ca economia functioneaza. Locurile de munca sunt in piata libera. Vrem sa ajungem la cea mai scazuta rata a somjaului, de 4,2 %, n-o sa mai vedeti ajutoare sociale date cu nemiluita", a spus ministrul. Olguta Vasilescu a precizat multi dintre medicii care au plecat sa lucreze in tarile din Uniunea Europeana vor sa se intoarca, motivati de salariile promise.