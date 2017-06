Lia Olguta Vasilescu anunta o discutie cu cei ce nu au votat motiunea

Lia Olguta Vasilescu

Lia Olguta Vasilescu a declarat, miercuri, ca in interiorul PSD va avea loc o discutie legata cu cei care nu au venit la votarea motiunii de cenzura sau cei care au votat impotriva ei pentru a se stabili exact circumstantele absentei lor sau a optiunii de vot, potrivit Romania TV.

„Va fi o discutie in perioada urmatoare cu ei pentru ca au fost colegi care nu s-au prezentat la vot nu pentru ca nu ar fi vrut sa voteze motiunea. Este cazul domnului senator Chisalita care are probleme de sanatate foarte grave, sta de cativa ani intr-un scaun cu rotile. Am mai avut o colega de la Suceava care a gresit efectiv cand a introdus bilele in urna. Cred ca trebuie facuta o discutie cu fiecare in parte”, a spus Lia Olguta Vasilescu.

Motiunea de cenzura a fost adoptata, miercuri, de Parlament cu 241 voturi ”pentru” si 10 voturi ”impotriva”, astfel ca guvernul Grindeanu a fost demis.