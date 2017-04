Lia Olguta Vasilescu: Cand intra in vigoare Legea salarizarii unitare

Lia Olguta Vasilescu

Legea salarizarii bugetarilor va fi depusa luni la Parlament, dupa ce va fi semnata si de senatori, a anuntat ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia Olguta Vasilescu.

"Luni, depunem legea la Parlament, dupa ce o semneaza si senatorii. Sunt convinsa ca aceasta lege va fi foarte apreciata de cei care au salarii mici si au fost nedreptatiti timp de 25 de ani, asa cum sunt convinsa si ca ea va fi aplicata. Sunt la fel de convinsa ca o vor aprecia si cei cu salarii mari, care vor vedea ce cresteri au si ei. Mai putin bugetarii de lux. Putini. Daca vor comenta, poate ca toata lumea va fi interesata si ce salarii au in plata. Dar stiu ca nu o vor face. Nicio familie ocupationala nu va fi afectata, in ansamblu. Nici Justitia, unde cresterile sunt semnificative", spunea Lia Olguta Vasilescu.

"Azi, sindicatele din Ordinea Publica sunt revoltate ca primesc doar 5%, iar Apararea 20%, de la 1 Iulie. Dar nu am auzit pe nimeni sa se revolte ca soldatii, in anul de gratie 2017, au solda de 750 lei, desi fac parte din aceeasi familie ocupationala cu Ordinea Publica, iar Ordinea Publica mai primeste de la 1 Ianuarie 2018 inca 25 la suta. La fel ca si Armata, care abia atunci se apropie binisor de Ordinea Publica. Pana atunci, ma amuz vazand la tv cata dezlantuire de forte s-a iscat impotriva unei legi pe care cei mai acerbi critici recunosc ca nici macar nu au vazut-o. Astazi, un lider de Confederatie, care nu apreciaza cresterile de salarii, desi rostul lui pe functie e chiar acela de a se bate pentru asta, spunea senin: "N-am citit-o, nu stiu ce scrie acolo, dar sunt sigur ca e proasta legea. Si trebuie sa fim atenti si la semnalele FMI". Ce sa mai comentezi la asta? Concluzia? Sa demisioneze ministrul care are tupeu sa majoreze salariile, ca Ialomitianu, cand a taiat 25 la suta, a fost declarat "Omul anului" de reviste straine, a fost laudat de FMI, iar liderii de sindicat care azi arata cu degetul n-au piuit macar. Le multumesc liderilor de sindicat care m-au sunat azi ca sa imi spuna sa nu cumva sa imi treaca prin cap sa nu depun legea! Ei merita respectul meu si al celor pe care ii reprezinta",mai spune ministrul.



Sursa: antena3.ro