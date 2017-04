Lia Olguta Vasilescu, despre cresterile salariale ce se vor acorda la data de 1 iulie

Lia Olguta Vasilescu

Soldele de functie ale personalului militar se majoreaza cu 20% de la 1 iulie, comparativ cu nivelul din martie 2017, iar salariile de functie ale politistilor vor creste cu 5%, a declarat joi, la Sinaia, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.

"La data de 1 iulie 2017 se acorda urmatoarele cresteri salariale: soldele de functie ale personalului militar se majoreaza cu 20% fata de nivelul acordat pentru martie 2017, salariile de functie ale politistilor cresc cu 5% fata de nivelul acordat pentru martie 2017.Salariile de baza de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice din institutiile si autoritatile publice ale administratiei locale intra in plata incepand cu 1 ianuarie 2018. De la 1 ianuarie sunt urmatoarele cresteri salariale: medici si asistente, ce intra cu toata cresterea (...) salariile de baza pentru personalul didactic din invatamant se majoreaza cu 50% fata de decembrie 2017, salariile de baza, solde de functie, salariile de functie, indemnizatiile de incadrare ale personalului salariat se majoreaza cu 25% fata de nivelul acordat in decembrie 2017. Indemnizatiile lunare pentru functia de demnitate publica se stabilesc pe baza coeficientilor si a salariul minim brut pe tara garantat in plata in vigoare. In perioada 2019-2022 se va acorda anual o crestere a salariilor de baza, solde de functie, salarii de functie, indemnizatii de incadrare reprezentand 1/4 din diferenta dintre salariul prevazut de lege pentru 2022 si cel din decembrie 2018", a explicat Lia Olguta Vasilescu.

Potrivit ministrului Muncii, sporurile in noua la lege a salarizarii unitare nu au fost taiate, insa au fost plafonate la un nivel de 30%.

"Toate sporurile care erau inainte in lege se vor regasi si in aceasta noua lege, diferenta este ca s-au plafonat la ordonatorul de credite la 30%. Asta ca sa oprim sarabanda care a dus in unele institutii publice la o anvelopa de 70 - 80% sporuri, dar in acelasi timp in cadrul institutiei pe toata anvelopa trebuie sa fie 30%. Un politist care lucreaza in strada poate ajunge la sporuri de 70 - 80%, dar cei care stau la birou si personalul contractual va trebui sa aiba sporuri mai mici", a adaugat Lia Olguta Vasilescu.



