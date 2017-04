Lia Olguta Vasilescu 1

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a oferit marti seara cateva detalii legate de introducerea unui impozit pe gospodarii in locul cotei unice, anuntata de surse din Ministerului Finantelor.



"Este sistemul american", a spus Lia Olguta Vasilescu, precizand ca oamenii vor putea sa isi deduca cheltuielile facute, cum ar fi, spre exemplu, cele cu meditatiile pentru copii.

"Este sistemul american. Ideea e sa scoti din economia neagra toti banii posibili, apropos si de unde incasam ca sa marim salariile: fiscalizam totul", a spus aceasta, invitata la Romania TV.

Aceasta a oferit si cateva exemple concrete: "Daca vrei sa iti duci copilul la scoala de balet si sa reduci aceasta cheltuiala, cereti chitanta? Veti ajunge sa cereti de peste tot chitanta".

Moderatoarea a intrebat daca va fi vorba si de banii dati pentru meditatii.

"Si la meditatii, exact. Va duceti copilul la meditatii, cereti si puteti sa va deduceti" cheltuiala.

Reprezentantii ministerului Finantelor Publice au demarat in aceasta saptamana discutiille cu reprezentantii mediului de afaceri si cei din randul consultantilor fiscali cu privire la introducerea unui impozit pe gospodarie, dar si in vederea eliminarii cotei unice si introducerea impozitului progresiv.

Discutiile sunt deocamdata in faza incipienta, pe masa fiind pusa mai multe scenarii de lucru. "E vorba de un mecanism de deduceri fiscale pentru gospodarii si din cauza ca in acest moment nu exista in Codul Fiscal conceptul de gospodarie si nici cel de familie, asa cum e in alte tari. Acum se incearca o redefinire din punct de vedere fiscal a acestor concepte", au declarat pentru HotNews.ro surse apropiate discutiilor.

- Despre legea salarizarii unitare:

- Eu m-am imbolnavit la legea asta cand am vazut ce salarii sunt in alte parti

- Toata lumea injura parlamentarii, suntem departe rau de tot

- O sa vedeti ca incepe scandalul cat de curand

- Institutiile de control toate cu salarii uriase

- Unii stiu ca s-au dus atat de sus nelegal incat acum cand o sa vina uniformizarea nu o sa fie bine pentru ei

- E o nebunie cu pensiile speciale, toate lumea vrea pensii speciale