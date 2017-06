Lia Olguta Vasilescu, noi DETALII despre Legea salarizarii: Ce se intampla cu vechimea in munca

Lia Olguta Vasilescu

Ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu a adus la Antena 3 noi precizari despre legea salarizarii. Totodata, aceasta a vorbit si ce se intampla cu vechimea in munca.

„Ar fi fost nesustenabila, daca am fi iesit din anvelopa de 32 de miliarde pe care am discutat-o cu Finantele. Ne-am oprit cu legea ca sa lasam Finantele sa calculeze impactul bugetar si din aceasta cauza anumite majorari salariale au fost duse mai departe cu doua luni de zile, tocmai ca sa ne putem incadra in anvelopa de 32 de miliarde”, a declarat in emisiunea Subiectiv, Lia Olguta Vasilescu.

Ministrul Muncii a declarat si ce se va intampla din ianuarie 2017 cu cei care au salariile de 1000 de lei.

„Cine are in decembrie 1000 de lei va primi 25%, in ianuarie 2018, asta rezulta o suma de 1250 de lei, iar apoi diferenta care ramane pana la suma care apare in grila, 2250, in 2022”, a mai spus Vasilescu.

In ceea ce priveste vechimea, ministrul Muncii a anuntat schimbarea.

„Vechimea nu mai este inclusa in salariu de baza, dar salariul de baza plus vechimea, totalul intre salariul de baza si vechime da mai departe cuantumul sporului, in sensul ca sporul se adauga la acest total, care inseamna deja o majorare”, a mai precizat Lia Olguta Vasilescu.