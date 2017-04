Liberalii fac jocurile lui Soros? Dupa Falca, si Bolojan vrea sa aduca CEU in Romania

Liderii PNL se intrec in oferte pentru Universitatea Central-Europeana, unitate de invatamant superior din Budapesta, care risca sa se inchida in urma adoptarii unei legislatii restrictive in Ungaria. Dupa ce primarul Aradului, Gheorghe Falca, a facut o oferta oficiala pentru relocarea universitatii fondate de George Soros in municipiul de pe Mures, primarul municipiului Oradea ii urmeaza exemplul.