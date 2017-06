Liberalii isi aleg sambata un nou presedinte. Ce schimbari promit candidatii Cristian Busoi si Ludovic Orban

Liberalii se reunesc in Congres, sambata, la Romexpo, pentru alegerea unui nou presedinte al PNL, functie pentru care candideaza Cristian Busoi si Ludovic Orban.

In cadrul Congresului PNL, la care vor participa aproximativ 5.000 de delegati, vor fi organizate alegeri pentru presedintia partidului, prin vot asupra motiunilor prezentate de candidati, precum si pentru presedintii Comisiei Nationale de Revizie si Cenzori (CNRC) si Comisiei de Arbitraj (CA).

La eveniment sunt invitati sa sustina discursuri secretarul general al PPE, Antonio Lopez Isturiz White, consilierul prezidential Laurentiu Stefan si liderul grupului UDMR din Camera Deputatilor, Attila Korodi. De asemenea, vor sustine discursuri presedintele de onoare al PNL, Mircea Ionescu-Quintus, si presedintele interimar al liberalilor, Raluca Turcan.

Ludovic Orban a fost primul care si-a depus candidatura la functia de presedinte al PNL, insa, potrivit tragerii la sorti, el isi va sustine motiunea "PNL - Forta Dreptei" - dupa Cristian Busoi, care candideaza cu motiunea "PNL - partidul viitorului. Pentru o Romanie dreapta, echilibrata si puternica".

Klaus Iohannis cu privire la candidatura sa. Liberalul mai spunea ca ii sustine pentru echipa sa de prim-vicepresedinti pe Ilie Bolojan, Mircea Hava, Raluca Turcan si Iulian Dumitrescu.



Vezi si Securistul Victor Ponta, declaratii de la Palatul Victoria Intr-un interviu acordat AGERPRES, Ludovic Orban spunea ca este sprijinit de 40 de filiale liberale pentru sefia PNL si ca a discutat cu presedintelecu privire la candidatura sa. Liberalul mai spunea ca ii sustine pentru echipa sa de prim-vicepresedinti pesi

Orban sustinea ca "aroganta, tupeul, nesinceritatea si lipsa de onestitate trebuie sa dispara din comportamentul liberalilor", subliniind ca obiectivul sau este ca PNL sa devina principala forta politica din Romania.

De asemenea, arata el, PNL trebuie sa aiba un Guvern alternativa si pleda pentru o alta majoritate parlamentara. Totodata, Ludovic Orban a sublinia ca PNL trebuie sa faca opozitie PSD.

La randul sau, Cristian Busoi sustinea intr-un interviu acordat AGERPRES ca are sanse foarte bune sa castige sefia partidului, deoarece are o viziune si o echipa mai bune ca Ludovic Orban, despre care a afirmat ca, in acest moment, nu este un bun lider pentru partid.

El a aratat ca ii sustine in echipa sa pentru functiile de prim-vicepresedinti pe Nicolae Robu, Alin Tise, Mugur Cozmanciuc, dar si pe Viorel Catarama, iar pentru cea de secretar general al PNL pe Dan Motreanu.

Ca si contracandidatul sau, Busoi sustinea necesitatea unei opozitii ferme si un guvern alternativa.





Vezi si Securistul Victor Ponta, declaratii de la Palatul Victoria Pentru functia de presedinte al CA candideaza Ioan Cupsa, Paul Cotta, Daniel Buda si Andreea Rabotka, iar pentru cea de presedinte al CNRC - Mihai Barbu si Gabriela Horga.

Duminica, liberalii se reunesc in Consiliul National de Coordonare unde vor fi alesi patru prim-vicepresedinti, secretarul general, 16 vicepresedinti: 8 vicepresedinti pe domenii, coordonatori ai comisiilor de specialitate si 8 vicepresedinti pe regiunile de dezvoltare si 16 membri pentru Biroul Executiv, trezorierul si membrii comisiilor CA si CNRC. Secretarul general al liberalilor este propus de presedintele PNL.

Majoritatea organizatiilor judetene ale PNL si-au declarat sustinerea pentru Ludovic Orban la sefia partidului.

Presedintia PNL este disputata de Ludovic Orban, cu motiunea "Partidul National Liberal - Forta Dreptei" si Cristian Busoi, cu motiunea "PNL - partidul viitorului. Pentru o Romanie dreapta, echilibrata si puternica!".

Pentru functia de presedinte al PNL si-a depus candidatura si Viorel Catarama, dar motiunea sa, intitulata "Politica nationala - Calea liberala", nu a intrunit conditiile statutare pentru a fi spusa dezbaterii si votului in cadrul Congresului PNL, intrucat nu a fost validata de Comitetele Directoare Judetene din cel putin 10 filiale ale partidului.