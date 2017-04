Imediat ce va veni si randul luisa iasa de dupa gratii, acesta va reveni in conducerea filialei judetene. Conform unor membri ai PNL, care au asistat la discutiile de sambata,le-a si transmis apropiatilor sai ca a fost in vizita la Relu fenechiu, in, acolo unde a batut in cuie noua conducere a organizatiei judetene a PNL. Astfel,va fi noul presedinte al Organizatiei Judetene, in timp ce Marius Bodea va fi presedinte al Organizatiei Municipale.Iata ca inca o data se dovedeste ca in PNL nu conteaza vointa membrilor de partid, ca toate deciziile se iau in puscarie la Vaslui, acolo unde este incarcerat Relu Fenechiu. Bodea si Alexe au si transmis un mesaj de la Relu Fenechiu, prin care baronul liberal isi anunta apropiatii ca imediat cum va iesi din inchisoare va reveni alaturi de ei. Pentru asta insa, Fenechiu le-a cerut tuturor sa-i sustina pe Costel Alexe si Marius Bodea in fruntea organizatiei.Liberalii de bun simt din Organizatia Judeteana a PNL ar trebui sa ia atitudine si sa sanctioneze modul in care PNL, un partid istoric, a ajuns sa fie condus din puscarie. Reamintim ca, deputatul liberal Marius Bodea isi pregateste planurile pentru acapararea organizatiei PNL Iasi. Impreuna cu deputatul Costel Alexe, acesta a organizat o intalnire de taina, la care au participat persoane din partid ce ii sunt alaturi in tentative de a pune mana pe organizatia liberala.De la alesii locali, ajunsi pe liste doar cu sprijinul sau, la diverse personaje obscure din organizatie, toti s-au adunat la un restaurant din oras pentru a-si face planurile. Practic, Bodea si Alexe au initiat acea Cooperativa prin care urmaresc sa acapareze partidul si sa scape de oamenii incomozi. Bodea este si candidat si membru in comisia de organizare a alegerilor, conditii in care face ce vrea pentru a-si impune oamenii.