Liderii PMP Iasi vor sa depuna o "motiune" impotriva sefului Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa

Petru Movila si Alin Aivanoaei

Lideriiau facut, astazi, o evaluare la un an de mandat a Consiliului Judetean Iasi. Acestia s-au aratat total nemultimiti de modul cum,, presedintele Consiliului Judetean, a condus consiliul, si au afirmat ca acesta ar trebui sa plece din fruntea institutiei."Ma astept ca PSD din Consiliul Judetean Iasi, sa initieze o mutiune mica de cenzura, impotriva presedintelui CJ. Exista precedentul de la nivelul national, avand in vedere ca in 2016, Maricel Popa a promis anumite proiecte de dezvoltare locala si nu s-a realizat nimic. (...) Avem un an in care am pierdut pasi importanti pentru dezvoltarea Iasului. Consiliul Judetean Iasi sta pe un munte de bani, bani care zac in visterie. Acei bani trebuiesc investiti intr-un proiect major." a declarat liderului grupului de consilieri judeteni ai PMP, Alin Aivanoaei."In esenta, domnul, a spus faptul ca, Maricel Popa, trebuie sa isi faca o evaluare, la un an de mandat in fruntea Consiliului Judetean Iasi. Trebuie sa ne spuna de ce, daca are aproape 100 milioane de euro, pentru drumurile judetene, acestea se fac doar dupa 'simpatii'? In judetul Iasi nu exista cetateni de rang I si cetateni de rang II, trebuie sa facem toate drumurile, fara nicio prioritizare, tinand cont ca avem bani pentru un asemenea proiect. " a concluzionat deputatul PMP Iasi,