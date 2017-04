Liderul Steaua vine la Iasi! Politehnica are o noua misiune infernala in SuperLiga de rugby

SuperLiga CEC Bank isi continua parcursul cu partidele din etapa a X-a, a treia din returul sezonului regulat, aceasta fiind prima aparitie in partea secunda a campionatului pentru campionii en-titre, Timisoara Saracens, care vor intalni pe CSM Bucuresti, celelalte doua dispute avandu-le ca protagoniste pe Politehnica Iasi si Steaua Bucuresti (sambata, ora 11:00, stadionul Tepro), respectiv Dinamo Bucuresti si Universitatea Cluj.



Lidera la zi in clasamentul primului esalon valoric, Steaua Bucuresti, se va deplasa in fieul Politehnicii Iasi, o partida in care ros-albastrii cu siguranta vor tinti obtinerea celor cinci puncte. Studentii lui George Sava, insa, au aratat ca sunt dispusi sa-si joace sansa pana la capat in acest sezon, motiv pentru care pe stadionul Tepro se poate anticipa un spectacol pe masura. Steaua a acumulat in retur doua victorii cu bonus ofensiv, iesenii fiind inca in cautarea primelor puncte.



Chiar daca au un lot extrem de redus numeric (cei 6 jucatori sud-africani si namibieni urmand sa ajunga la Iasi in aceasta perioada), iesenii sunt decisi sa faca un meci mare impotriva liderului Steaua.



"Va fi un meci greu si sper sa reusim sa facem un joc placut spectatorilor. Vom juca pentru ei. Suntem departe de a emite pretentii sa castigam meciuri. Suntem in urma cu tot ce inseamna pregatire. Este foarte greu. Noi avem o luna si jumatate in care am stat numai in stres. Suntem un lot decimat. Chiar si asa insa nu ne predam inainte. Vom incerca sa jucam deschis, sa tinem mingea in joc cat mai mult si sa dovedim ca suntem in crestere, ca echipa este pe un drum bun", a declarat antrenorul Politehnicii, George Sava.



Reputatul tehnician al iesenilor nu va putea conta in partida de astazi pe Curcan, care este accidentat, in timp ce Plai si Melecciu sunt incerti.

Si managerul echipei de rugby Politehnica Iasi, Bogdan Saramet, se ateapta la un meci bun al elevilor sai, dar este ingrijorat de starea gazonlui.



"De la meciul de Steaua, ma astept sa facem un joc bun. Suntem in crestere, sper ca evolutia naostra de maine sa fie mai buna, decat cea de la meciul cu CSM. Sunt foarte ingrijorat in continuare de lipsa de efectiv pe care o avem, avand in vedere ca jucatroii din satrainatte nu au ajuns inca. Sper ca jucatorii nostri sa nu se accidenteze, ca sa putem avea un lot cat mai complet la meciul de etapa viitoare, de la Universitatea Cluj. Gazonul nu va fi in cea mai buna stare avand in vedere ploile din ultima vreme. Riscul de accidentari este foarte mare, iar pentru noi aceasta reprezinta un motiv in plus de ingrijorare", a spus Bogdan Saramet.



rugby, se va disputa sambata, 8 aprilie, de la ora 11:00, pe stadionul Tepro. Intrarea spectatorilor va fi libera. Inaintea meciului direct, Steaua este liderul clasamentului cu 34 de puncte, in timp ce Poli este clasata pe locul 6, cu 9 puncte.



Programul etapei 10 din SuperLiga CEC Bank:



08 Aprilie 2017, Stadion Tepro: Politehnica Iasi-Steaua Bucuresti (ora 11:00, Rugby TV)

08 Aprilie 2017, Stadion Dan Paltinisanu: Timisoara Saracens-CSM Bucuresti (ora 12:00, Dolce Sport 1)

09 Aprilie 2017, Stadion Florea Dumitrache: Dinamo Bucuresti-Universitatea Cluj (ora 14:00 Dolce Sport 1)