Liliana Turoiu, avizata favorabil pentru presedintia ICR

Liliana Turoiu

Comisiile pentru cultura si pentru politica externa ale Senatului au avizat favorabil, marti, cu 15 voturi pentru, candidatura Lilianei Turoiu, propusa de PSD pentru functia de presedinte al Institutului Cultural Roman (ICR).

Ea a explicat ca va fi nevoita sa isi intrerupa activitatea artistica "pe o perioada limitata" si vede in propunerea de a conduce ICR "o provocare la nivel de management".

"As dori sa spun foarte sincer si cu parere de rau ca va trebui sa pun intre paranteze creatia mea artistica pentru o perioada limitata. Este adevarat ca anul acesta am anulat cinci expozitii internationale in eventualitatea in care va exista un aviz pozitiv si un vot pentru desemnarea mea ca presedinte al Institutului Cultural Roman. Dar pentru ca iubesc traditia si cultura romaneasca si pentru ca le-am promovat in creatiile mele de pana acum, voi face, sa spun asa, acest sacrificiu profesional, pentru ca nu este altceva decat un sacrificiu profesional, si cei care provin din diverse medii artistice stiu asta - nu este usor sa o iei de la capat atunci cand ai ajuns oarecum la un nivel de notorietate internationala, insa pentru mine este o provocare la nivel de management si mai ales e o provocare a omului de cultura care sunt", a afirmat Liliana Turoiu la audieri.

Pentru functia de presedinte al ICR au mai fost propusi Radu Carp din partea PNL, care a obtinut 2 voturi, Cosmin Manolescu, propunerea USR - 3 voturi si Radu Boroianu, propus de UNITER - zero voturi.

Pentru cele doua functii de vicepresedinte, Comisiile reunite i-au avizat pe Mirel Talos (ALDE) - 15 voturi si Krizbai Bela Dan (UDMR) - 13 voturi.

Din partea grupurilor parlamentare au fost avizati pentru a face parte din Consiliul de Conducere al ICR Miki Braniste, Radu Carp, Zamfir Dumitrescu, Zoe Petre, Valeriu Susnea, Bogdan Ion Talmaciu si Tibori Szabo Zoltan.

Din partea uniunilor de creatie au fost avizati de senatori Grigore Arsene, Ioan Carmazan, Aurelia Corbeanu, Damian Laurentiu Dumitru, Stefan Gheorghiu, Petru Lucaci, Ileana Tureanu si Ulpiu Vlad.

Conform presedintelui Comisiei de Cultura din Senat, Lucian Romascanu, Nicolae Manolescu propus de Uniunea Scriitorilor din Romania nu a primit aviz favorabil, intrucat a obtinut doar 8 voturi.



