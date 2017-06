Autoritatile judetene au scos recent laprocedura de intocmire a studiilor de fezabilitate pentru modernizarea unei retele de peste 200 kilometri de. Este vorba de opt loturi de drumuri din masterplanul general al judetului, valoarea licitatiei fiind de aproximativ 3,5 milioane de lei.Conform estimarilor, 588.912 lei vor costa serviciile pentru lotul 1, in acesta fiind depuse sapte. Alte trei oferte au fost depuse pentru lotul 2, valoarea proiectului fiind de 443.330 lei. Alti 262.117 lei vor costa serviciile pentru lotul 3, in acest caz fiind depusa o singura oferta.Sase oferte au fost depuse la lotul patru, valoarea lucrarilor fiind de 361.426 lei. Inca 442.503 lei au fost puse la bataie pentru lotul cinci, in acest caz fiind depuse sapte oferte. Alti 513.935 lei au fost estimati pentru cel de-al saselea lot, noua oferte fiind depuse de firmele interesate. Alte opt oferte au fost depuse la lotul sapte, valoarea lucrarilor fiind de 537.780 lei.Drumarii de la(DJADP) Iasi au pus la bataie 401.937 lei pentru lotul opt, in acest caz fiind depuse cinci oferte. Acestea vor fi analizate pana la inceputul lunii iulie, dupa care vor fi anuntati castigatorii. Prima subaxa prevede reabilitarea DJ 246 limita judetului Vaslui - Tufestii de Sus - Scanteia - intersectie DJ 248 - Scheia - Draguseni - Ipatale - Tibanesti.A doua subaxa (23,96 km) prevede reabilitarea DJ 281 C - intersectie DN 28 (Blagesti) - Harmanesti - Todiresti - Coasta Magurii - intersectie DN 28 B - Cotnari.Subaxa trei prevede refacerea DJ 244 D - limita judetului Vaslui - Dolhesti - Ciortesti - Coropceni. Cea de-a patra subaxa ar trebui reabilitata pe traseul DJ 208 N si DJ 208 F Vanatori - Lespezi - intersectie DJ 208 - Heci - Tatarusi - Iorcani - limita judetului Suceava.Cea de-a cincea subaxa din cele opt urmareste reabilitarea traseului DN 28 A Ruginoasa - Helesteni - Al. I. Cuza - intersectie DN2 - Rachiteni - limita judetului Neamt. La cea de-a sasea subaxa se urmareste refacerea arterei pe traseul DN 28 Tomesti - Tutora - Moreni - Prisacani - Macaresti - Grozesti.Axa sapte urmareste traseul DJ 282 Romanesti - Podu Iloaiei - Popesti - Madarjac. Ultima subaxa, cea de-a opta, ar urma sa fie reabilitata pe traseul DJ 282 F Bivolari - Traian - Spineni - Andrieseni - Vladeni.