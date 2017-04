Lista rezultatelor obtinute de profesorii care au sustinut probele etapei de pretransfer

Reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Iasi au publicat lista cu rezultatele obtinute de cadrele didactice din judet, la probele practice, in urma sustinerii probelor in cadrul etapei de pretransfer din acest an.

Potrivit ISJ Iasi, profesorii au avut ocazia sa depuna contestatii la aceste punctaje acordate, la Registratura institutiei. Aceasta etapa este premergatoare examenului de titularizare, programat la finalul lunii iunie si inceputul lunii iulie a acestui an.



LISTA REZULTATE PRETRANSFER:



- Tifui C. Daniela - nota 10

Disciplina: Pregatire - instruire practica (textile/tricotaje si confectii textile, finisaj)



- Stoica A. Ioana Maria - neprezentat

Disciplina: Informatica



- Martinica M. Claudia Mihaela - nota 10

Disciplina: Canto clasic si popular



- Codrindeanu L. Alexandru - Bogdan - nota 10

Discplina: Pictura