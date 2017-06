LIVE TEXT: Klaus Iohannis, declaratii comune cu Angela Merkel - LIVE VIDEO

Presedintele Klaus Iohannis se intalneste astazi, 19 iunie, cu cancelarul Angela Merkel si va sustine o conferinta de presa comuna cu liderul german la ora 14.00.

Astfel, presedintele Romaniei va efectua in perioada 19-20 iunie o vizita la Berlin, unde va avea intrevederi cu cancelarul Angela Merkel si presedintele german Frank Steinmeier.



LIVE TEXT



Angela Merkel:



- Ii multumesc presedintelui Iohannis ca se afla in vizita in Germania. Am discutat despre situatia politica. E un gest care exprima legatura dintre tarile noastre legat de cancelarul Kohl.



- E un an cu multiple dimensiuni jubiliare: 25 de ani de la semnarea tratatului de prietenie, 10 ani de la aderarea Romaniei la UE



- Minoritatea germana din Romania e o punte importanta intre tarile noastre, iar presedintele e un exemplu viu



- Am discutat despre relatiile economice foarte dinamice, crestere de cateva zeci de procente. Presedintele ne-a asigurat ca Romania are experti foarte buni in IT.



- Saptamana viitoare la Consiliul European vom actiona impreuna in ce priveste extinderea pietei comune.



- Romania a facut progrese importante in statul de drept si lupta anticoruptie O slabire a acestor progrese nu ar fi un lucru bun si va trebui sa chestionam anumite procese



- Protectia frontierelor e foarte importanta, dar la fel si stabilitatea in tarile de provenienta a imigrantilor, ca Libia, de exemplu. Va fi nevoie de cooperare in Orientul Mijlociu: Siria, Yemen Discutiile au fost intr-o atmosfera de cooperare prieteneasca



Klaus Iohannis:



- Stimata doamna cancelar, draga Angela, multumesc pentru aceasta intalnire deosebit de buna si intensa. Am inceput azi o vizita de lucru. Primul lucru a fost sa semnez in cartea de condoleante pentru Helmuth Kohl



- Avem toate motivele sa ne intalnim, sa discutam si sa celebram 50 de ani de la reluarea relatiilor diplomatice, 25 dfe ani de la semnarea tratatului de prietenie



- Relatia cu Germania e pentru Romania nu doar una de importanta strategica, ci si una privilegiata, una dintre cele mai bune relatii pe care le avem



- Germania a ramas cel mai important partener comercial pentru Romania, cresteri constante de peste 10 procente in ultimii ani. Arata ca suntem apropiati economic, nu doar politic

- Importanta minoritatii germane si a comunitatii romanesti din Germania a fost subliniata de amandoi



- Cand vom avea noi presedintia UE vor aparea teme grele: Brexit, viitorul buget al UE, cred ca putem juca un rol nu doar important, ci si pozitiv



- Am vorbit evident mult si despre Europa, proiectul european. Suntem amandoi de parere ca e cel mai valoros proiect, trebuie continuat si imbunatatit. Trebuie sa gasim caile cele mai bune pentru a ne apropia de cetateanul european, de a stimula securitatea, de a gasi caile cele mai bune de a face UE mai buna, mai acceptata



- Am mentionat spatiul Schengen si doamna cancelar m-a incurajat sa continuu discutiile si cu alti parteneri europeni, poate reusim sa ne apropiem de o solutionare in timp rezonabil



- Am discutat despre relatia transatlantica. Am relatat pe scurt cum a decurs vizita din SUA si am cazut de acord ca ramanem pe aceeasi idee comuna si importanta: relatia transatlantica e vitala, UE e importanta pentru SUA si invers



- Suntem de aceeasi parere ca nu trebuie sa optam intre UE si NATO. Ci trebuie sa colaboram.



- Am trecut in revista vecinatatea estica, problematica Moldovei, a Ucrainei, am discutat chiar mai in detaliu despre spatiul Marii Negre si securitatea in zona, unde avem pareri practic identice. E un spatiu vital nu doar pentru UE, ci si pentru NATO



- In final vreau sa mai sublinez o data ca aceasta discutie foarte intensa si foarte buna mi-a facut mare placere,



Intrebare : In ce priveste proiectul european, Germania vrea mai multe viteze, Romania respinge acest scenariu. Care e pozitia dvs?



Merkel : Am spus in general ca ne dorim intarirea democratiei si a statului de drept. Principiul Europei cu doua viteze cred ca e inteles gresit. Toate tarile europene pot participa la toate proiectele europene daca indeplinesc criteriile.

Nu excludem pe nimeni. Danemarca de exemplu nu participa la politicile de justitie pentru ca asa a decis populatia. Romania de exemplu participa la politica de securitate. Orice tara poate participa la proiectul monedei. Aceasta politica nu e indreptata impotriva nimanui. Am discutat de curand Parchetul European, nu toate tarile vor.





: La tema cu doua viteze nu e cazul sa adaug multe. Problema ca atare nu mai exista asa cum aparuse la un moment dat. Cred ca a fost partial doar o problema de definitie. Pentru statele din Vest a fost important sa nu existe tari care blocheaza anumite proiecte.

Lucrurile au fost clarificate. Trebuie sa existe optiunea de opt-out pentru anumite proiecte, dar toate proiectele trebuie sa fie deschise tuturor statelor membre. Proiectul procurorului european - Romania a fost initiator, dar nu toate statele participa.





despre criza politica din Romania: Natural, Dna cancelar nu doreste sa exprime o pozitie, dar am avut o scurta discutie pe tema si am transmis mesajul ca e o criza in coalitia de guvernare, dar Romania e o tara solida. Am solicitat celor implicati sa gaseasca solutii urgente, ceea ce se va si intampla.

despre Brexit: credeti ca va continua in forma actuala?

: Negocierile au inceput. Avem principii comune. E important ca cele 27 state membre sa aiba pozitii comune. Ascultam doleantele Marii Britanii, dar nu putem specula cum se vor incheia negocierile.





: Mi se pare excelent ca cele 27 state membre nu doar ca au decis sa actioneze impreuna, ci totul arata ca si fac acest lucru. Am cazut de acord ca ne dorim o procedura secventiala. Sunt de un optimism moderat.





: Relatiile dintre UE si SUA par mai reci ca niciodata. Se vor raci in continuare, sau vor reveni la normal, dar fiind ca tari europene precum Romania au relatii exceptionale cu SUA?





Raspuns: Trebuie sa fim realisti si sa vedem ca au aparut anumite sincope si toti ne straduim sa gasim solutii. Relatia transatlantica nu e o optiune politica; ea e la baza civilizatiei democratice. Incet-incet, impresia mea e ca foarte multa lume intelege ca slabirea relatiei e o foarte mare eroare si toti mergem spre o re-imbunatatire a acestei relatii, pentru ca fiecare are nevoie de celalalt.





: In ce masura controversele de politica interna din Romania vor avea efecte asupra relatiei cu UE si NATO?

: Nici un efect. E o criza in cadrul partidului de guvernamant. Politica externa a Romaniei nu va fi afectata in nici un fel, sunt domenii pe care eu le reprezint. Toti politicienii romani, indiferent de culoarea politica, sunt de aceeasi parere cu mine, in Romania avem cu totii aceeasi parere.