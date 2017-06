Liviu Dragnea a facut ANUNTUL: "Am terminat evaluarea ministrilor. Finalizam concluziile si propunerile"

Liviu Dragnea 1

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, in aceasta seara ca a fost incheiata evaluarea ministrilor in interiorul PSD, urmand ca pachetul de propuneri pentru remedierea intarzierilor in aplicarea programului de guvernare sa fie finalizat in cursul zilei de luni.

"Evaluarea ministrilor a ajuns la final. O ordonam in noaptea asta si finalizam maine concluziile si pachetul de propuneri", a declarat Liviu Dragnea.

El a evitat sa precizeze daca printre propunerile pe care le va formula PSD se va afla schimbarea primului-ministru sau va fi vorba doar de o remaniere. Dragnea a spus ca primordiala este remedierea intrazierilor aplicarii programului de guvernare. "Mi-as fi dorit sa fie indeplinit tot programul de guvernare cu termenele incluse. Din pacate, nu sunt putine punctele din programul de guvernare care nu au fost implementate", a spus liderul PSD la Romania TV.

Dragnea a spus ca, inainte de a vorbi despre schimbarea din functii a unor ministri, este necesara indentificarea corecta a intarzierilor, liderul PSD precizand ca este de analizat daca intarzierile au fost generate de birocratie, de lentoare unor ministri sau de incapacitatea premierului de a mobiliza cabinetul pentru respectarea termenelor din programul de guvernare.

"Maine vom avea si o discutie cu ministrii. Nu cu toti, dar aproape toti", a spus Dragnea.

Presedintele PSD a precizat ca la evaluarea activitatii guvernamentale au participat, printre altii, Cristian Socol si Darius Valcov, precum si liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu. Propunerile urmeaza sa fie dezbatute intr-o sedinta a Comitetului Executiv National care va avea loc in cursul acestei saptamani.