Liviu Dragnea a facut ANUNTUL! Cine va fi noul premier al Romaniei

Liviu Dragnea nu a spus direct, dar a lasat sa se inteleaga ca Sorin Grindeanu va fi demis, in aceasta saptamana, din functia de premier al Romaniei. Locul lui Grindeanu e deja ocupat. Dragnea are in minte portretul-robot al viitorului premier.

”Se mai intampla in lume sa se schimbe guvernul. Premierul trebuie sa fie foarte harnic, nebun de harnic, cu capacitate de munca foarte mare, fara lene. Fara liniste. Nu ai voie sa lasi un minut pe tanjeala. O lasa si ministrul 5 minute, apoi si secretarul 15 minute si tot asa si se ajunge la o intarziere de saptamani. Daca avem intarzieri, inseamna ca unii din guvern nu si-au facut treaba. Partidul decide daca ii schimbam, vedem daca vor si ministri.”, a anuntat, la Romania TV, Dragnea.

Liderul PSD a vorbit si despre demisiile in alb pe care membrii executivului le-au depus la sediul PSD.

”Demisia in alb e un gest simbolic. Eu altceva am inteles prin demisiile in alb. Daca unul dintre ei nu tine ritmul, nu se asteapta sa se inventeze nu stiu ce proceduri ca sa fie smuls de acolo. Demisia in alb e un mod elegant de a face un pas in spate, daca nu se tine ritmul. Astea sunt functii politice, nu obtinute prin concurs. Nu ajungem la motiuni de cenzura.”, a spus Liviu Dragnea la Romania TV.