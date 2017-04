Liviu Dragnea 2

Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri seara, la Sinaia, ca nu a discutat pana acum cu ministrul Justitiei Tudorel Toader dupa ce acesta a anuntat ca nu se impune un prag in cazul abuzului in serviciu si ca nu se pune problema, la acest moment, a retragerii sprijinului politic in cazul sau.

Dragnea a declarat si ca i-a transmis public lui Toader ca ii va sustine decizia daca aceasta va fi bine argumentata.

"I-am spus public de vreo doua-trei ori ca ii voi sustine decizia daca va fi bine argumentata, o decizie in stanga sau in dreapta. Nu, nu se pune problema la acest moment (pentru retragerea spijinului politic - n.r.). Domnul ministru trebuie sa capete si o experienta politica" a declarat Dragnea, raspunzand intrebarilor jurnalistilor, mentionand si "neconcordante in comunicare" in cazul lui Toader.

"Vorbim de un audit care sa aiba un raport final, daca nu, va fi doar o declaratie frumoasa. Ideea e buna in general. Am inteles ca nu a mai fost un audit de zece ani de zile. Cu interes asteptam si noi inceperea acestui audit" a spus Dragnea.

Intrebat de modificarile aduse la proiectul de lege prin care se dezincrimineaza practic conflictul de interese, Dragnea a declarat ca nu este de acord cu angajarea rudelor. "Cu rudele nu sunt de acord, cu rudele este bine sa te intalnesti acasa, cu rudele categoric nu sunt de acord sa fie (proiectul de lege - n.r.).

Dragnea a anuntat si ca va propune joi, in sedinta Comitetului Executiv al PSD care are loc la Sinaia, "autosuspendarea" din partid a deputatului Catalin Radulescu. "Maine vom discuta subiectul Catalin Radulescu… A incercat sa se autosuspende, nu a reusit, o sa propun eu autosuspendarea lui".