Liviu Dragnea i-ar fi cerut DEMISIA lui Sorin Grindeanu (surse)

Liviu Dragnea i-a cerut demisia lui Sorin Grindeanu la intalnirea pe care cei doi au avut-o aseara, spun surse politice. Astfel, in cadrul discutiilor care au avut loc la sediul PSD, Dragnea i-ar fi reprosat premierului intarzierile aplicarii unor masuri din programul de guvernare, printre care neimplementarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii.

Aceste lucruri se intampla inainte de Comitetul Executiv National, acolo unde va fi prezentat raportul privind implementarea programului de guvernare. Raspunsul pe care il da Sorin Grindeanu este de fiecare data negativ, asta spun surse politice apropiate acestor discutii. In urma acestor raspunsuri negative, vom vedea care va fi calea pe care partidul, in frunte cu Liviu Dragnea, o vor urma pentru debarcarea premierului, care pare sa fie varianta pe care au ales-o in urma acestui raport.