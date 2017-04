liviu dragnea 1

Seful PSD, Liviu Dragnea isi explica ultimele decizii. Coalitia majoritara a decis sa amane cu zece zile legea salarizarii si a oferit mai multe explicatii pentru aceasta hotarare. Dragnea spune ca decizia a luat-o chiar el in PSD.

"Nu depunem proiectul de lege astazi in Parlament. Am decis sa mai stea o perioada. E saptamana mare. Rog colegii mei din Parlament sa studieze legea. Toti cei interesati din societate trebuie sa aiba acces direct si sa studieze proiectul de lege adevarat. Va fi transmis tututot grupurilor parlamentare pentru a avea propuneri si amendamente daca vor sa faca. Mai iau si eu decizii la partid. Le spun colegilor mei. O saptamana 10 zile in plus nu strica nimanui. Toti pot sa il studieze.", a spus Dragnea.