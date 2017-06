Liviu Dragnea, mesaj pentru TOTI romanii: "Imi cer IERTARE(...) "

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si-a cerut, miercuri, iertare tuturor romanilor pentru greseala pe care a facut-o de a-l propune pe Sorin Grindeanu premier, in conditiile in care ar fi trebuit sa se consulte mai mult cu colegii din partid. Liderul social-democratilor a tinut insa sa precizeze ca nu are nicio problema personala cu Grindeanu si nu ii doreste raul.

Intrebat ce garantie le va da romanilor ca nu se va mai ajunge in aceasta situatie, Liviu Dragnea si-a cerut iertare pentru greseala pe care a facut-o in a-l propune pe Sorin Grindeanu.











El a mai afirmat ca nu are o problema personala cu Sorin Grindeanu si nu ii doreste raul.

"Repet, am crezut in acest om, nici acum nu am niciun fel de problema personala cu el, nu ii doresc raul, ii doresc sa fie foarte atent si sa aiba grija in continuare. Ca si garantie vor fi discutiile care se vor purta in zilele urmatoare pana cand vom ajunge la o propunere unica pentru a merge la Cotroceni”, a conchis liderul PSD.