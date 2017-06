Liviu Dragnea NU face COMPROMISURI! Negocierile cu UDMR s-au SUSPENDAT

Potrivit unor surse din conducerea formatiunii maghiare, UDMR trebuia sa treaca, azi, oficial de partea lui Liviu Dragnea daca majoritatea PSD va vota, chiar azi, in Camera Deputatilor (for decizional), Statutul minoritatilor nationale, o lege care ar aduce autonomie culturala minoritatii maghiare. Legea a fost intitiata in 2005 de Guvernul Tariceanu si tinuta la sertar.

Negocierile dintre UDMR si PSD s-au impotmolit aseara, tarziu, dupa ce Liviu Dragnea n-a fost de acord sa modifice Legea administratiei publice locale (215/2001) in forma dorita de maghiari. Mai exact, UDMR a cerut scaderea pragului de 20%, cat este in prezent, la 10% al numarului persoanelor apartinand minoritatii nationale din totalul populatiei unei localitati necesar pentru ca autoritatile sa asigure folosirea limbii materne.

Presedinteleda dovada de nationalism si a decis sa nu faca compromisuri privind negocierile cu UDMR. Cerintele UDMR, de a scade pragul de 20%, pana la 10% cat si alte cerinte, au dus la blocarea negocierilor dintre PSD si UDMR.