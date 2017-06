Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu vor face declaratii dupa o sedinta a coalitiei de guvernare

Trebuia un ritm mai mare de investitii publice, analizand acest document, majoritatea colegilor, inclusiv eu, am tras concluzia ca o parte, nu mica, din membrii guvernului nu iau foarte in serios programul de guvernare, nu au reusit sa se coordoneze.

Eu am condus aceasta intalnire si am descurajat orice intentie de escaladare a unui conflict si le-am cerut colegilor sa nu se discute cu patima. din pacate, opremierul nu a asteptat nici o decizie, a transmis ca demisioneaza daca iohannis spune ca nominalizeaza tot un premier PSD.

CEX a luat act de cateva lucruri: toti membrii PSD din guvern si-au prezentat demisiile inainte de CEX. Si nu vorbim de celebrele demisii in alb pe care nu le-am vazut, ci demisii scrise de ei. O singura exceptie, ministrul Comunicatiilor, care o va trimite prin mail.







Un procent foarte mare de masuri din program nu sunt puse in practica.

Dincolo de eventuale costuri politice pentru mine sau partid, ce va ramane in cartea de istorie e daca coalitia reuseste sa faca pana in 2020 o tara puternica, cu venituri mari pentru romani, cu o retea de infrastructura, sistem de sanatate bun.

Au fost colegi care mi-au spus ieri si azi sa nu prezentam toata situatia public. N-am fost de acord. Trebuie sa fie guvernari 100% transparente.



Calin Popescu Tariceanu:





Azi, Biroul Politic Central ALDE a discutat raportul de evaluare a guvernului. Din pacate, analiza ne-a dus la concluzii nedorite - o slaba performanta a guvernului.

Suntem constienti ca exista o discrepanta majora intre perceptia publica generala legata de performanta guvernului si realitate. Perceptia publica parea una mai degraba pozitiva dar analiza amanuntita releva o situatie care devine mai mult decat preocupanta si ne da temerea ca riscam sa esuam.

In politica, timpul nu rezolva nimic, problemele nerezolvate se rasfrang brutal asupra celor care genereaza crize.

Cu experienta de premier, va spun cateva sarcini ale unui premier in functie: urmareste realizarea programului de guvernare pentru care a primit votul de incredere. El trebuie sa conduca actiunea guvernului. Premierul e cel care dirijeaza o echipa careia ii spune care sunt prioritatile, care da directia.

Nu se poate in felul asta. Cel care-si asuma rolul de premier trebuie sa aiba anvergura necesara.

Al doilea lucru de care am luat act ca premierul e pregatit sa demisioneze si sa faca alt guvern alaturi de ALDE. Continuarea guvernarii in actuala stare, cu Grindeanu sau nu premier, risca ca Romania in 3 luni programul de guvernare sa devina imposibil de pus in practica.

Nu au reusit sa stabileasca niste relatii care sa fluidizeze circuitul documentelor, nu a fost o abordare strategica. Am facut si o pauza in CEX, asteptand ca in partea a doua sa gasim cea mai buna solutie. Din pacate, premierul nici macar nu a asteptat sa ne indreptat spre un vot, care putea fi intr-un fel sau altul, care putea curpinde un pachet de masuri administrative si niste inlocuiri in guvern, nu neaparat demisia sau demiterea premierului.