Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca in Romania exista companii mari, dar care platesc un impozit mic, motiv pentru care institutiile statului ar trebui sa verifice daca aceste firme respecta legea si nu cumva scot din tara profitul „prin tot felul de proceduri ilegale”.

„S-a spus problema despre companii mari care fac afaceri in Romani si care lasa putin impozit in aceasta tara. Am vazut foarte multi romani, si la televizor, care ne certau pentru asta. Mi-a placut foarte mult ca sunt romani care sunt interesati ca banii care trebuie sa ramana in Romania, sa plece", a spus Liviu Dragnea.

Liderul PSD a sustinut ca institutiile statului ar trebui sa verifice daca aceste companii respecta legea din Romania.

„Eu cred ca fiecare companie care isi desfasoara activitatea aici trebuie sa respecte legea si cred ca institutiile statului, sigur care acum se ocupa de chestiuni mult mai importante, niste ferme de porci, ar trebui sa se uite cu atentie daca aceste companii respecta legea si nu cumva scot profitul prin tot felul de proceduri care sunt ilegale", a conchis liderul PSD.

