Liviu Dragnea trage linie: 'Se vad rezultatele programului de guvernare'

Liviu Dragnea

Liviu Dragnea si Petre Daea sunt la aceasta ora la Calarasi, unde verifica sistemul de irigatii din judet. Liderul PSD a declarat ca „se vad rezultatele programului de guvernare” si ca „avem productii agricole istorice in Romania”. De asemenea, Liviu Dragnea a precizat ca subventiile platite la timp au sporit productia, iar in perioada urmatoare se va evalua zonele cu seceta si se vor acorda despagubiri.

"Am tinut sa vin la aceasta locatie la invitatia domnului ministru si o sa mai merg pentru ca vreau sa transmit tuturor fermierilor romani sa aiba incredere si curaj ca programul de dezvoltare al agriculturii se realizeaza conform celor stabilite in programul de guvernare. Ne-a ajutat si Dumnezeu anul acesta si s-a reusit ca in 2017 sa fie productii istorice in Romania la grau, secara. La rapita este 1.700.000 de tone, cea mai mare productie din istoria tarii. La mazare, 300 de mii de tone, la orz si orzoaica e cea mai mare productie din ultimii 23 de ani.

(...)

Asa cum a spus si domnul director, s-au contractat peste 700 de mii de hectare pentru irigatii. Ne intereseaza ca in 2019 cele aproape 2 milioane de hectare stabilite in programul de guvernare sa fie contractate si apa sa fie gratuita, incat productia sa creasca. Este unul din principalele elemente de crestere in Romania. Toata lumea vorbeste de potentialul agricol al Romaniei, numai ca nimeni nu l-a identificat.

Am ajuns la productii la grau de peste 10 tone, ceea ce in Romania nu s-a mai intamplat.

Noi ne batem, in Europa, cu tarile mari ca nivel de productie agricola si obiectivul e ca Romania sa ajunga pe primul loc la unele soiuri. Sunt toate sansele ca la floarea soarelui sa fim pe primul loc, acum suntem pe locul 3, dupa Franta si Germania.`, a declarat Liviu Dragnea.

