Liviu Varciu a vorbit despre nunta cu iubita lui gravida! «Nu va fi ...» - FOTO

Liviu Varciu si Anda Calin

a ocupat pana de curand statutul de «cel mai cunoscut» din Romania si se pare ca asa va ramane si de acum inainte, o buna bucata de vreme. Cel putin, in acte. In timpul emisiunii de karaoke pe care o prezinta, Liviu Varciu le-a oferit telespectatorilor cateva indicii despre palnurile de viitor pe care le are cu actuala lui iubita insarcinata,. «Iubita ta nu are zgarda din aia? Viitoarea sotie sau nu? Aveti nasi?», l-a intrebat George pe Liviu, in timpul emisiunii. «Nu va fi nicio! Stai jos, 3!», a fost raspunsul vehement facut de Varciu, in ciuda faptului ca in doar cateva luni, prezentatorul TV urmeaza sa isi intemeieze o noua familie, alaturi de iubita lui.