Liviu Varciu si Anda Calin, surprinsi la cumparaturi! WOW, ce burtica de gravida are! - FOTO

Liviu Varciu si Anda Calin

a profitat de weekendul ploios si si-a scosla o partida depentru gospodarie.si-a etalatin toata splendoarea, fiind prima aparitie publica a celor doi impreuna. Liviu Varciu isi ia in serios rolul de viitor tatic si trage din greu pentru a-si pregati casa de venirea pe lume a celui de-al doilea lui copil.Prezentatorul TV si-a scos graviduta insarcinata la o partida de cumparaturi pentru amenajarea gospodariei. Imbracata intr-o pereche de jeansi negri si un tricou mulat, bruneta si-a etalat in toata splendoarea burtica de gravida. Liviu Varciu si Anda Calin traiesc o frumoasa poveste de dragoste de la inceputul acestui an, iar cei doi se pregatesc ca in curand sa devina parintii unei fetite.