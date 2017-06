Locul in care PLOUA tot timpul! Cum supravietuiesc localnicii - FOTO

Acesta este cel mai umed loc de pe pamant, localitatea unde ploua aproape tot timpul. Satul Mawsynram este situat la varful dealurilor Khasi din India, in statul Meghalaya. Localnicii construiesc structuri din radacinile copacilor de cauciuc de secole, deoarece stiu prea bine ca un pod obisnuit de lemn ar putrezi repede in ploaia care cade zi de zi. Iar in loc de umbrele, localnicii poarta frunze de bambus si de bananieri. Ploaia este atribuita curentilor de aer de vara care se deplaseaza spre nord pe deasupra vastelor campii din Bangladesh, colectand cantitati mari de umiditate.

Cand norii ating dealurile abrupte din Meghalaya prin spatiul ingust in atmosfera comprima norii care se ”storc”, provocand ploaia aproape constanta din sat. De exemplu, daca in Meghalaya se inregisteaza precipitatii de 11.860 mm, precipitatiile din Sydney sunt de 950 mm (37 inchi), iar in New York de 1.524 mm (60 inci). Totusi, titlul de cel mai umed loc de pe pamant nu a apartinut intotdeaun acestui sat indian. Intre anii 1952 si 1989, orasul Lloró din Columbia a avut precipitatii medii anuale de 12.717 mm (500.7 inci), iar Lopez del Micay, de asemenea in Columbia, a avut precipitatii de 12.892 mm intre 1960 si 2012.Totusi, Cartea Recordurilor a atribuit recordul satului Mawsynram cu precipitatii de 26.000 mm (1.000 inci) in 1985.