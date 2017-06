Locuri de munca disponibile in Iasi si Pascani

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca () Iasi a publicat o lista cu sute devacante in judetul, in aceasta saptamana.Dintre sutele de locuri de munca disponibile in aceasta perioada, mai mult de jumatate sunt destinate persoanelor cu studii medii sau superioare. Multe locuri de munca sunt disponibile in domeniul industriei, fiind cautati foarte multi, electricieni, mecanici sau, cu studii medii de specialitate, si cu experienta.Pentru municipiulsunt disponibile peste o suta de locuri de munca, in aceasta saptamana fiind cautati zidarii si muncitorii necalificati. Astfel, iesenii care nu au inca un loc de munca pot contacta firmele care cauta angajati si pot opta pentru unul dintre posturile vacante.