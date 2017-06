Lovitura carierei pentru Edi Iordanescu! Adio, Astra, dupa doua saptamani!? Ce s-a întamplat

Edi Iordanescu

a negociat "la sânge" cupreluarea echipei lasate desi a semnat pâna la urma pe doi ani, desi nu toate cerintele sale au fost finalizate. S-a bazat pe promisiunile conducerii giurgiuvene ca este o chestiune de zile pâna când totul va fi conform planului, cu transferuri suficiente si cu plata salariilor la zi. Dar nationala Ciprului l-a pus pe Iordanescu jr. în fruntea listei cu antrenorii dintre care va fi ales noulLa fel ca si românii, cipriotii sunt, practic, iesiti din cursa pentru calificarea la turneul final al Campionatului Mondial din, din 2018. Victoria chinuita obtinuta în deplasare cu, pe 9 iunie, 2-1 cu golul victoriei marcat în minutul 87, i-a convins ca trebuie sa caute un antrenor principal pentru urmatoarea campanie. Christakis Christoforou, 53 de ani, care a mai antrenat pe Apollon si pe AEL Limassol, are contract pâna la finalul actualei campanii, dar cipriotii vor sa schimbe cât mai repede.Chiar daca ar însemna enorm pentru CV-ul sau, nu sunt sanse prea mari ca Iordanescu, 39 de ani, sa dea curs propunerii din Cipru, din cauza clauzei mari pe care o are pusa în contractul semnat, în urma cu câteva zile, cu Astra. Conform întelegerii, Edi ar trebui sa achite 200.000 de euro daca va pleca din proprie initiativa si este stiut din "cazul Sumudica" faptul ca Ioan Niculae nu este dispus sa lase de la el.1. Belgia 16 puncte2. Grecia 12 puncte3. Bosnia Hertegovina 11 puncte4. Cipru 7 puncte (2 victorii, un egal si 3 înfrângeri)5. Estonia 4 puncte6. Gibraltar 0 puncteÎn 10 meciuri cupe banca, nationala Ciprului a obtinut 3(între care doua cu Gibraltar), un egal si a pierdut 6 partide. Iordanescu jr. are avantajul ca stie limba greaca, dupa de a jucat pentru Panionios în 98-99 si pentru Alki Larnaca, între 2001 si 2002. De altfel, antrenorul Astrei putea ajune în acest an în Grecia daca accepta oferta celor de la Xanthi, echipa antrenata în ultimii 3 ani de Razvan Lucescu.