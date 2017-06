Lovitura CRUNTA pentru Rusia! Liderii statelor din Uniunea Europeana au DECIS

Liderii statelor membre ale Uniunii Europene au decis sa prelungeasca pentru inca un an sanctiunile impuse Rusiei in urma anexarii regiunii ucrainene Crimeea, informeaza site-ul cotidianului Deutsche Welle.

Sanctiunile impuse de statele membre ale Uniunii Europene vor ramane in vigoare pana in luna iunie a anului 2018, conform deciziei luate luni de ministrii de externe ai statelor UE. Astfel, sanctiunile impuse privesc stoparea legaturilor comerciale cu Crimeea in ceea ce priveste transporturile, energia si telecomunicatiile. Investitiile europene in fosta regiune ucraineana, precum si oferirea serviciilor turistice sunt si ele interzise.

”Statele membre au decis extinderea masurilor restrictive pana in 2018, ca raspuns la anexarea ilegala a Crimeei. UE continua sa condamne anexarea ilegala a Crimeei si nu va recunoaste acest act”, a declarat un reprezentant al Consiliului Uniunii Europene.

Primele sanctiuni au fost impuse Rusiei in 2014, imediat dupa anexarea peninsulei Crimeea de la Ucraina.

Blocul comunitar ia in calcul si prelungirea sanctiunilor Rusiei pentru implicarea Moscovei in conflictul din estul Ucrainei. Acestea urmeaza sa expire in luna iulie a acestui an, iar UE ia in calcul extinderea lor pentru inca sase luni, in ciuda faptului ca unele state membre si-au exprimat rezervele.

Italia, Grecia si Ungaria au adoptat o pozitie rezervata, sustinand ca sanctiunile impuse Rusiei dauneaza intereselor economice europene.

Chiar si in acest context in care exista opinii divergente, UE a reusit pana acum sa ramana unita in ceea ce priveste sanctionarea comportamentului agresiv al Rusiei.

UE sustine ca Rusia trebuie trasa la raspundere pentru sprijinirea gruparilor separatiste proruse din estul Ucrainei. Moscova este de parere ca UE poarta vina pentru escaladarea conflictului din Ucraina, deoarece a indemnat la rasturnarea unui guvern legitim prorus.

Peste 10.000 de persoane au murit, pana in acest moment, ca urmare a violentelor de pe teritoriul Ucrainei.