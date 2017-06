Mihai Pintilii

Dupa o perioada nu tocmai stralucita pe care a traversat-o,a fost unul dintre cei mai buniai Stelei pe finalul campionatului. Si la echipaprestatiile sale au redevenit apreciate, iar forma buna a fost remarcata si în strainatate. si nu oriunde, ci într-un campionate dispus sa plateasca bani multi pentru aducerea unor fotbalisti cu nume.Aflat în vacanta pentru o saptamâna dupa ce a încheiat cu echipa nationala, Pintilii va zbura zilele urmatoare încu managerul Bogdan Apostu, pentru a semna unpe doi ani.Pe lânga faptul ca va lua niste bani, patronul echipei spera sa-i puna la dispozitie lui Dica un cuplu de mijlocasi centrali de mare viitor: Nedelcu-Ovidiu Popescu!Pintilii, care a mai jucat "afara" însi în, e constient ca la 32 de ani poate fi ultimul tren pentru el din punct de vedere financiar. Steaua l-a vândut cu 2,4 milioane de euro la Al Hilal, iar când a plecat de acolo s-a dus la Tg Jiu pentru ca relatia cu Steaua nu mai era stralucita. De la Pandurii s-a transferat la Hapoel Tel Aviv, de unde Reghe l-a repatriat cu 250.000 de euro.În primavara asta, relatia cu Gigi Becali s-a înrautatit în momentul în care patronul echipei a declarat ca e batrân si ca nu mai are ce face cu el. Orgolios, internationalul român a renuntat atunci la banderola desi chiar daca Becali a încercat sa o dreaga ulterior, el a ramas afectat de afirmatiile lui Gigi. Iar oferta chinezilor vine acum cum nu se putea mai bine atât pentru jucator, cât si pentru club.Din aceasta vara, chinezii au decis ca oricedinfacut pe mai mult de 6 milioane de euro sa oblige clubul respectiv sa doneze o suma egala într-un cont de solidaritate. De asemenea, a fost stabilita aceeasi regula si pentru transferurile din campionatul intern care depasesc 2,6 milioane de euro."Pintilii mai are contract pâna în iarna. Mie nu mi-a cerut nicio hârtie ca ar vrea sa plece. Daca vrea sa plece, eu nu am nimic împotriva, dar va trebui sa-mi dea câteva sute de mii de euro", a spus Gigi Becali, pentru Digi Sport.6 luni de contract mai are Pintilii cu FCSB32 de ani are Pintilii