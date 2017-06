Lovitura DURA incasata de Ion Tiriac! Ce au decis judecatorii

Judecatorii Curtii Constitutionale ii dau o lovitura grea miliardarului Ion Tiriac. Acesta contestase la CCR modul in care se fixeaza tariful lunar al chiriei pentru inchirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate 5 in domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat". Judecatorii Curtii Constitutionale au respins contestatia ca neintemeiata, aratand totodata ca exista jurisprudenta a Curtii in acest sens.