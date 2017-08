Presedintele Asociatiei de Heraldica si Vexilologie din Transilvania, Szekeres Attila István, lamureste faptul ca steagul secuiesc este o inventie recenta a iredentismului maghiar. Szekeres a participat in perioada 7–11 august, la Londra, la Congresul International de Vexilologie unde a prezentat istoria de un sfert de secol a steagului secuiesc, dupa cum relateaza pagina oficiala de internet a Consiliului Judetean Covasna, condus de ultranationalistul Tamas Sandor, scrie jurnalistul Dan Tanasa pe blogul sau. La acest Congres au participat o suta de delegati, au sustinut prelegeri 43 de delegati, printre care si Szekeres Attila István, care, dupa o scurta prezentare de istorie si a evolutiei simbolurilor, a prezentat modul in care steagul secuiesc a devenit simbolul luptei pentru obtinerea autonomiei a comunitatii maghiare din Romania.

Potrivit paginii de internet a CJ Covasna, Dieta Transilvaniei a dispus inca in anul 1659, ca soarele si semiluna sa fie simbolul secuilor, iar mai tarziu aceste simboluri au aparut si in stemele comitatelor din Tinutul Secuiesc.

Potrivit aceleiasi surse, dupa 1989, Kónya Ádám, unul dintre vicepresedintii Consiliul National Secuiesc, fostul director al Muzeului National Secuiesc, a conceput o stema, un drapel si un steag de razboi (gonfalon) pentru Consiliul National Secuiesc care a fost folosit de mai multe persoane cu ocazia unor sarbatori sau manifestatii de protest, exprimand, pe de o parte, aspiratiile de autonomie, iar pe de alta parte identitatea secuiasca.

"Steagul a avut si are si in zilele noastre o larga raspandire sub aceasta forma si, pentru ca folosirea acestuia este interzisa si in prezent, apar din ce in ce mai multe steaguri. Steagul secuiesc a fost arborat, in luna februarie 2013, pe Parlamentul Ungariei, ca simbol al solidaritatii nationale. Romania a obiectat fata de acest lucru. In luna septembrie 2016, cu ocazia vizitei efectuate in Tinutul Secuiesc, ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a primit cadou un steag secuiesc, mai mult, s-a facut si o fotografie in care acesta apare tinand un steag secuiesc impreuna cu mai multi lideri locali, fotografie care a aparut si in presa, fapt pentru care a izbucnit un nou scandal diplomatic. Mentionez faptul ca pe steagul facut cadou ambasadorului SUA, langa semiluna, apare in mod corect soarele. In fine, subliniez ca steagul folosit initial de catre Consiliul National Secuiesc ca simbol al identitatii si larg raspandit in ciuda interdictiilor de folosire impuse detinatorii puterii, in prezent, a devenit un simbol al identitatii si al luptei pentru obtinerea autonomiei de catre comunitatea de etnie maghiara din Romania” – a spus Szekeres Attila István, incheierea prelegerii sale.

