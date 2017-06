Lovitura DURA pentru Catalin Maruta! S-a decis!

Catalin Maruta a fost obligat de instanta sa achite, in solidar cu Pro TV, daune morale de 10.000 de lei lui Gregorian Bivolaru. Tribunalul Bucuresti a constatat "caracterul ilicit al afirmatiilor referitoare la Gregorian Bivolaru facute de paratul Maruta Catalin-Constantin in cadrul emisiunii La Maruta difuzata pe postul de televiziune Pro TV in datele de 25.06.2015 si de 26.06.2015" si a condamnat in solidar Pro TV si pe Catalin Maruta la plata sumei de 10.000 de lei, reprezentand daune morale.



"Tribunalul sanctioneaza astfel faptul ca Maruta l-a asociat pe Bivolaru in doua emisiuni, in mod tendentios si complet nejustificat, cu o persoana acuzata de viol. Desi numele barbatului acuzat de viol nu a fost rostit in emisiune, sub pretextul ca trebuie "protejat" pana cand organele competente vor stabili daca este sau nu vinovat, in mod bizar Gregorian Bivolaru nu "beneficiaza" de aceeasi "protectie", iar numele lui e tarat in noroi dupa bunul plac al realizatorilor de emisiuni. Cu toate ca avocatii Pro TV au argumentat ca afirmatiile facute in direct la respectivele emisiuni nu au fost cu rea intentie, ei refuzasera anterior propunerea de stingere amiabila a litigiului, facuta de aparatorii lui Gregorian Bivolaru, contrazicandu-se astfel singuri. Salutam aceasta decizie a Tribunalului Bucuresti, care arata ca mass media nu poate continua sa-si construiasca audienta pe calomnii si senzationalism ieftin, ignorand cu buna stiinta drepturile cetatenilor, legile tarii si chiar bunul simt, la adapostul statutului de a patra putere in stat", se arata intr-un comunicat de presa al MISA.