LOVITURA DURA pentru DEMNITARI ! Ce salarii vor incasa conform noii legi a salarizarii

Nu toate salariile cresc in urma intrarii in vigoare a legii salarizarii unitare. Un consilier care avea 9.000 de lei nu va mai beneficia de acelasi venit, a anuntat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. De altfel, salariile celor mai inalti demnitari in stat in frunte cu presedintele vor scadea, potrivit noii legi. In schimb, cele ale parlamentarilor, se dubleaza.

Sefii legislativului, dar si presedintele Curtii Supreme de Justitie si al CCR vor avea salarii de 15.950 lei brut. In schimb, ministrii care in prezent primesc o indemnizatie de peste 19.055 lei pe luna, din iulie vor incasa mai putin: 14.500 lei.

SALARIILE DEMNITARILOR

Presedintele Romaniei - 17.400 lei brut

Presedintele Senatului- 15.950 lei brut

Presedintele Camerei Deputatilor - 15.950 lei brut

Preesdintele ICCJ - 15.950 lei brut

Presedintele CCR - 15.950 lei brut

Prim-ministru - 15.950 lei brut

Judecatori CCR, ICCJ, vicepremieri - 15 225 lei brut

Ministri - 14 500 lei brut

Secretari de stat: 7,4 - 10.730 lei brut

Parlamentari: 11.600 lei/ brut