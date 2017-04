Lovitura DURA pentru Patriarhul Daniel! Primeste mai putini bani de la stat

Fericiti sunt multi romani cu noua lege a salarizarii. Nu toti insa. Patriarhul Daniel, de exemplu, pierde aproape cinci mii de lei lunar.

Bugetar si el, Patriarhul Daniel va pierde bani prin noua lege, fiind incadrat cu rang de ministru.

Patriarhul Daniel pierde aproape cinci mii de lei, lunar, dupa aplicarea noii legi a salarizarii unitare. Salariul unui ministru va ajunge la 14.500.

In acest moment, presedintele are un salariu brut de 21 540 de lei. Conform noii legi a salarizarii, acesta scade cu peste 4.000 de lei. Dupa ce legea va intra in vigoare, Iohannis va incasa lunar 17.400 de lei.