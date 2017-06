Lovitura DURA pentru SRI! Se cer documente CLASIFICATE

SRI 1

Comisia de control a SRI din Parlament va analiza toate documentele clasificate ale SRI din perioada alegerilor prezidentiale din 2009, pentru a vedea exact de rol a jucat Serviciul in acel eveniment, a anuntat presedintele Comisiei, Adrian Tutuianu. ”Saptamana viitoare vom chema mai multe persoane la audieri. In acest sens am decis sa chemam la audieri un fost ofiter de informatii, in cazul Andreea Cozma. De asemenea, saptamana viitoare o vom chema la audieri pe Ana Maria Patru, fost presedinte AEP, in legatura cu scrisoarea trimisa in Comisiei pentru ancheta alegerilor din 2009. In scrisoarea transmisa catre Comisia speciala de ancheta pentru alegerile prezidentiale din 2009, doamna Patru a precizat ca nu se va prezenta la audieri, dar in schimb a transmis o scrisoare prin care si-a aratat disponibilitatea de a fi audiata in cazul Comisiei de control a SRI.

De asemenea, Comisia SRI s-a sesizat dupa ancheta demarata de jurnalista Sorina Matei, in legatura cu contractele atribuite de SRI catre firma SIVECO, cea acuzata de Ana Maria Patru ca este de fapt o firma paravan a serviciilor secrete.

Vezi si: