• Este un om de afaceri destul de discret, s-a tinut mereu departe de criticile jurnalistilor, dar numele sau are o rezonanta destul de purternica in mediul de afaceri iesean • Acum procurorii l-au trimis in judecata pentru ca a cumparat bunuri furate de la membrii unei retele de talhari profesionisti • Mustafa Bani Yacoub Said Nabeel, patronul restaurantului Alibaba, sustine ca este nevinovat



Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi au reusit sa finalizeze unul dintre cele mai spectaculoase cazuri din istoria acestei institutii. Au fost trimisi in judecata nu mai putin de sase tineri despre care procurorii sustin ca au comis cateva jafuri care au pus pe jar autoritatile in anul 2012.



Initial, in anul 2012 au fost trimise in judecata trei persoane pentru aceste jafuri, insa, o alta parte a grupului era deja fugita in tarile din Vestul Europei. Unii dintre cei trimisi in judecata zilele trecute au deja un cazier plin de jafuri si talharii comise in strainatate. Au fost arestati in repetate randuri, fiind considerati infractori extrem de periculosi, care ar putea comite oricand fapte de gravitate extrema.



Culmea este ca procurorii au descoperit ca in spatele acestei retele se afla unul dintre cei mai cunoscuti oameni de afaceri de origine araba, Mustafa Bani Yacoub Said Nabeel, de 53 ani. Este nimeni altul decat patronul restaurantului Alibaba din Copou. Pana acum a pastrat discretia in legatura cu afacerile sale, insa este un tip destul de cunoscut in mediul de afaceri iesean. Said Nabeel a fost trimis in judecata pentru comiterea infractiunii de tainuire.



Pe lista celor care au fost trimisi in judecata pentru furt calificat, pentru talharie si pentru talharie calificata se afla urmatorii: Ionut Alamaru, de 27 ani, Paul Alexandru Lipsa, de 26 ani, Neculai Dan Moravschi, de 32 ani, Florin Gabriel Prodan, de 40 ani, Dorinel Alamaru, de 37 ani, Marian Dancianu. Primii trei se afla deja in spatele gratiilor pentru comiterea unor infractiuni similare.



Dupa atata vreme, procurorii nu au uitat de ei...



De cele mai multe ori, hotii actionau dupa un scenariu bine pus la punct. Planul lor era ca in cateva secunde dupa intrarea intr-un loc din care aveau ce fura, sa dispara. Nu incercau sa fure mai mult decat puteau duce pentru a nu fi surprinsi de echipajele de paza de protectie. Evident, au fost trimisi in judecata doar pentru faptele pe care procurorii au reusit sa le probeze. La fiecare locatie mergeau cu un autoturism Chrysler Voyager, de culoare albastru închis, cu geamurile spate fumurii, numar de înmatriculare BL 412 EX, condus de catre Florin Gabriel Proda.



Primul furt a avut loc in noaptea 23/24 aprilie 2012 la un magazin din comuna Voinesti. Hotii au furat bauturi alcoolice, cafea, tigari, un laptop, un cantar electronic, un aparat foto, cartele reincarcabile, produse alimentare si diferite sume de bani. Valoarea totala a prejudiciului este de aproximativ 20.000 lei. In noaptea de 27/28 aprilie 2012 au spart un alt magazin din aceeasi localitate, prejudiciul fiind de 5.500 lei. La magazinul detinut in Iasi de SC Afrodita SRL au fost furate bunuri in valoare de peste 150.000 lei.



"În noptile de 05/06.05.2012 si 14/15.05.2012 inculpatii Prodan Florin Gabriel, Alamaru Dorinel, Dancianu Marian, Moravschi Dan Neculai, Alamaru Ionut si Lipsa Paul Alexandru au sustras din incinta magazinului SC Afrodita SRL tigari si bani, în valoare de 156.148 lei. S-a mai stabilit ca în cursul lunii mai 2012, inculpatul Nabeel Said Yacoub Bani Mustafa a achizitionat de mai multe ori de la inculpatii Moravschi Dan Neculai, Alamaru Ionut si Prodan Florin Gabriel 1870 pachete cu tigari, sustrase din incinta magazinului persoanei vatamate, cunoscând provenienta ilicita a acestora", au precizat procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi.



Unul dintre cele mai spectaculoase furturi comise de membrii acestui grup a avut loc in Pacurari, la magazinul de calculatoare Nera Computers. In noaptea de 19/20 mai 2012 au spart geamurile acestui magazin si au furat 17 laptopuri in valoare de 28.383 lei. Ulterior, fiind urmariti de oamenii legii, in noaptea de 5/6 iunie 2016 au furat produse alimentare dintr-o benzinarie din Tecuci si l-au batut pe paznicul acelei unitati.



"Având fetele acoperite cu cagule, mâinile protejate cu manusi sau pungi de plastic, având asupra lor leviere, clesti gura de lup, folosind obiecte contondente, inculpatii fortau intrarile în sediile societatilor vizate, sustragând, din interior, cu mare repeziciune, bunuri de valoare si bani, pe care le transportau apoi la un apartament situat în str. Strapungerii Silvestru, închiriat, unde obisnuiau sa se întâlneasca. În acest apartament, inculpatii inventariau bunurile sustrase, le împarteau, stabilind si modul de valorificare", a precizat procurorul Monica Palaghia, seful Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi.