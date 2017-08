Lovitura pentru lantul de restaurante McDonald's! Va inchide 169 de restaurante

Grupul american de restaurante McDonald's a anuntat luni ca va inchide 169 de restaurante in India, adica aproape 40% din restaurantele McDonald's din aceasta tara, dupa ce a pus capat unui acord de franciza cu un partener local din cauza unei dispute juridice, informeaza AFP.

Aceasta inchidere brusca va afecta serios operatiunile McDonald's in una dintre cele mai mari piete emergente din lume. Compania americana va trebui sa-si refaca reteaua de pe jumatate din teritoriul Indiei in conditiile in care va trebui sa gaseasca un nou partener pentru nordul si estul Indiei, scrie agerpres.ro.

Majoritatea restaurantelor McDonald's din capitala New Delhi au fost deja inchise in urma cu doua luni din cauza unei dispute intre grupul american si partenerul sau indian, Vikram Bakshi. McDonald's si Vikram Bakshi sunt asociati cu parti egale la firma mixta Connaught Plaza Restaurants Pvt., un joint venture care opereaza cele 169 de restaurante marca McDonald's din nordul si estul Indiei.

"Am fost obligati sa punem capat parteneriatului deoarece Connaught Plaza Restaurants Pvt a incalcat in mod grav conditiile acordului de franciza", a informat McDonald's India.

In consecinta, toate restaurantele McDonald's operate de Connaught Plaza Restaurants Pvt vor trebui sa isi inceteze activitatea in urmatoarele 15 zile. Magazinele din restul Indiei, gestionate via alte filiale, nu vor fi afectate.

Firma de consultanta Technopak estimeaza ca piata restaurantelor de tip fast food din India are o valoare de 1,5 miliarde de dolari si creste cu aproximativ 15% pe an. Cu o populatie de 1,25 miliarde de locuitori, India este o piata atractiva pentru multe lanturi straine de restaurante de tip fast food. Insa operatorii straini trebuie sa se asocieze cu un partener local pentru a putea activa pe piata din India, iar procedurile birocratice de obtinere a autorizatiilor sunt indelungate in conditiile in care, in medie, un restaurant are nevoie de 50 de autorizatii pentru a putea functiona.

Pana in prezent, McDonald's India opera aproape 400 de restaurante in 65 de orase din India, insa in ultimii ani a pierdut teren in fata rivalilor precum Domino's Pizza sau Pizza Hut.

