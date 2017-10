Lovitura dura pentru romanii care si-au inmatriculat masinile in Bulgaria. Decizia a fost luata de parlamentarii de la Sofia pentru care explozia de masini inmatriculate pe numele unor cetateni bulgari, dar conduse de cetateni romani, a insemnat o mare pierdere de buget, in ceea ce priveste accidentele cauzate in strainatate.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.