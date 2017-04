Regina Elisabeta este o mare iubitoare a deserturilor, potrivit celor spuse de fostul chef personal care i-a gatit reginei timp de 11 ani, Darren McGrady.



❌ Stiai asta? Cum o striga nepotii pe Regina Elisabeta

McGrady, care a mai lucrat si pentru Printesa Daiana sau Printii William si Harry, a dezvaluit recent unul dintre deserturile favorite ale reginei: tort de biscuiti cu ciocolata. Potrivit fostului chef regal, regina serveste deobicei cate o felie din toate celelalte torturi preparate pentru ea, dar nu si din capodopera asta.

"Acum tortul de biscuiti cu ciocolata este singurul tort care se intoarce [la regina] din nou si din nou si din nou, in fiecare zi, pana nu mai ramane nimic", a spus McGrady. "Obisnuieste sa serveasca cate o portie mica in fiecare zi pana cand, eventual, ramane o singura bucatica mica, dar si pe aia trebuie sa i-o trimiti, pentru ca vrea sa termine intreg tortul".

McGrady, care a insotit familia la Windsor Castle, Sandringham House, Balmoral Castle si Royal Yacht Britannia, spune ca regina iubeste tortul acesta atat de mult, incat calatoreste peste tot cu el. Pentru a fi sigur ca Majestatea Sa nu a lasat in urma o portie de tort in timpul, sa zicem, unei calatorii catre Windsor Castle, McGrady a spus ca un chef senior va lua tortul cu el in trenul reginei. Uneori se ocupa personal de acest lucru.

"Obisnuiesc sa calatoresc cu trenul din Londra catre Windsor Castle, cu tortul de biscuiti intr-o caserola, pe genunchiul meu", a spus McGrady. "Era pe jumatate mancat".