Ludovic Orban

Ludovic Orban a declarat, vineri, la Suceava, ca va candida la sefia PNL pentru a oferi partidului ''o identitate politica de dreapta'', unitate, forta si credibilitate.

"Candidez pentru o oferi PNL caracter si o identitate politica clara de dreapta, liberal-conservatoare, candidez pentru a oferi forta si credibilitate in mesajul public al partidului, pentru a garanta unitatea PNL si a garanta oricarui membru al partidului ca poate sa faca o cariera onesta in PNL, bazata pe efort, pe merit si pe rezultatele pe care le obtine'', a spus Orban.

In opinia lui Orban, ''Romania are nevoie de un PNL renascut'', puternic, care sa reprezinte toate segmentele din societate.

Ludovic Orban a spus are programate intalniri in forurile reprezentative ale fiecarei organizatii judetene din tara, pentru a afla nemultumirile colegilor si greselile pe care acestia considera ca le-ar fi facut conducerile nationale pana acum.

''Obiectivul este de a asculta de la colegii mei de partid ce gandesc, a afla nemultumirile pe care le-au avut, ce greseli considera ca a facut PNL, conducerea nationala, ce considera ca nu a functionat in PNL si, mai ales, cum vad colegii mei viitorul PNL'', a spus Orban, subliniind ca are mare increde in colegii de patid, care ''simt cel mai bine pulsul la firul ierbii'' si inteleg care sunt posibilitatile ca PNL sa redevina ''cel mai puternic partid din Romania''.



Sursa: romaniatv.net