Dupa trei ani petrecuti în Copou, mijlocasul maghiars-a despartit în aceasta vara de CSM. Valorosul fotbalist care a marcat în acest sezon 10 goluri pentru echipa ieseana a anuntat înca de la finalul meciului cu FC Voluntari ca va pleca din Copou, avand mai multe oferte de la cluburi din strainatate, dar si de la FCSB.Bole a postat de Facebook un clip cu imagini surprinse în perioada petrecuta la Iasi, însotit de unpentru suporterii ieseni. Fotbalistul maghiar a facut o declaratie de dragoste orasului si le-a transmis fanilor ca a devenit fotbalist la echipa ieseana.“Cu acest videoclip as dori sa va multumesc tuturor celor care lucreaza pentru CSM Poli Iasi. Multe multumiri coechipierilor mei care m-au primit cu bunavointa si m-au acceptat. Pentru personalul care a crezut în mine si m-a sprijinit mereu. si celor care lucreaza în afara fotbalului pentru a face clubul mai de succes. In cele din urma, as dori sa spun si un imens multumesc tuturor fanilor uimitori. Am devenit fotbalist acolo! Mi-am facut o multime de prieteni noi în ultimii 3 ani. Iasi este un oras frumos, cu oameni buni. Vei fi mereu în inima mea! Fanul vostru etern, Lukacs Bole”.