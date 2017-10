Lumea a luat-o complet razna. Cum planuieste un barbat sa isi lase gravida papusa gonflabila

Un barbat doreste sa lase insarcinata papusa sa gonflabila preferata! Cam asta are de gand inginerul in cibernetica Sergi Santos, din Barcelona. Dupa ce a instalat in memoria Samanthei opt programe diferite pentru a simula orgasmul si pentru a fi amanta perfecta, Santos va deveni tatal copilului ei. Primul copil facut vreodata de un barbat si un robot va veni pe lume anul viitor, sustine „fericitul tata”, omul de stiinta Sergi Santos. Creatorul papusilor sexuale, care costa intre 3.000 si 12.000 de euro, cercetatorul Sergi Santos de la laboratoarele Synthea Amatus, a declarat pentru “The Sun”: „Voi duce la bun sfarsit acest experiment revolutionar.

Voi face eu insumi un copil cu Samantha, robotica mea personala, care traieste impreuna cu mine si sotia mea. Pentru a-l aduce pe lume pe micut voi folosi o imprimanta 3D. In crearea bebelusului voi tine cont de informatiile genetice ale mele si voi incerca sa le configurez cu ajutorul computerului cu cele ale robotelei, pentru ca rezultatul final sa fie cat mai aproape de realitate. Astfel, la final copilul va semana cu mine si cu Samantha”. Papusa cantareste 45 de kilograme, are scheletul din titaniu si articulatii extrem de mobile.

„Trebuie sa tinem cont ca peste cativa ani robotii vor face parte din viata noastra de zi cu zi. Nu vom putea trai fara ei, asa cum azi nu putem trai fara telefoanele mobile”, a adaugat Santos. Planul cercetatorului este acela de a-i mari creierul papusii pentru a putea acumula experiente si cunostinte pe care sa le foloseasca ulterior. „Creierul ei a fost creat. Acum trebuie sa ii permit sa se dezvolte pentru a descoperi valorile morale, simtul dreptatii si sentimentul de autoconservare. Apoi voi introduce sentimentul matern in creierul Samanthei sa vad cum va avea grija de copilul nostru”, a mai explicat cercetatorul, care spera ca, in viitor, tot mai multi oameni sa formeze cupluri hibride umano-cibernetice.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.