Luna viitoare se deschide programul pentru mestesugari

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Cei care sunt interesati de "Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului" pot depune proiectele pe site-ul institutiei care gestioneaza acordarea acestor, respectiv www.aippimm.ro.Programul are prevazut inun buget pe anul 2017 de 890.000 de lei. Cei inscrisi si acceptati inpot beneficia de participarea gratuita la targul ce se va organiza in aceasta toamna la Bucuresti. Pentru ei, vor fi suportate cheltuielile de transport si pentru produsele lor, daca este cazul, doar pentru participarea la targ. Suma maxima acordata unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu depaseste 1.000 de lei.In cazul in care aceasta este mai mare, cheltuielile sunt suportate de. Obiectivele programului sunt stimularea dezvoltarii mestesugurilor si a micii industrii din Romania, a intaririi clasei de mici mestesugari si artizani, care isi desfasoara activitatea individual sau organizat prin intermediul asociatiilor ori al altor organizatii, in special in localitatile rurale, dar si in cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un numar mare de operatii executate manual in practicarea lor si relansarea serviciilor si a produselor realizate de acestia, in special a celor cu specific, inclusiv obiecte de arta populara si artizanat, promovarea acestor produse si servicii pe pietele nationale si internationale.Un alt obiectiv al programului este acela de crestere a numarului de locuri de munca prin atragerea in astfel de activitati a generatiei tinere si a femeilor in toate zonele tarii.