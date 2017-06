Sorin Grindeanu a fost o surpriza doar pentru cei care nu-l cunosc.

Fost viceprimar al Timisoarei, Sorin Grindeanu ii datoreaza primii pasi in politica lui Ilie Sarbu, nimeni altul decat socrul lui Victor Ponta. Se pare ca cel care i l-a prezentat lui Sarbu pe Grideanu, pe cand acesta avea doar 19 ani, a fost Octav Cozmanca, om de incredere al lui Adrian Nastase, care atunci era premier.

Dan Poenaru, care conducea cu o mana de fier filiala Timisoara a PSD. Cel care s-a ocupat insa de „cresterea” lui Grindeanu din punct de vedere politic a fost Ioan Raducan pe care, sustin sursele RL, Grindeanu l-a „tradat” atunci cand a candidat impotriva lui pentru o functie in administratia locala. Raducan avea sa fie exclus din partid, in urma acelei lupte.



A urmat apoi episodul Titu Bojin, fost presedinte al Consiliului Judetean Timis. Acesta a vazut in Grindeanu un personaj inteligent, dar docil, insa avea sa se insele. Bojin avea sa primeasca un branci de la Grindeanu exact atunci cand avea mai multa nevoie de ajutor: cand a vrut sa se intoarca in functie, dupa unele probleme cu DNA-ul. Doar ca la alegerile din 2016, nu mai avea loc pe liste. „Daca vrea sa candideze ca independent, inseamna ca trebuie sa vina sa-si dea demisia. Daca nu-si da demisia, exista posibilitatea sa fie contestata candidatura. De ce sa-l dam noi afara?”, spunea Grindeanu in 2016.